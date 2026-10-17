El episodio ocurrió este viernes por la tarde en calles Superiora y Lemos. El remolque transportaba productos cárnicos y no hubo heridos.

Un acoplado de un camión de carga se desprendió este viernes por la tarde en Rawson y quedó en una posición inestable, sostenido sobre sus ruedas traseras. El episodio ocurrió en inmediaciones de Superiora y Lemos y generó riesgo para la circulación en ese sector. Pese a la maniobra de emergencia del conductor, no se registraron personas heridas.

Según informó Diario Móvil, el vehículo pertenece a la empresa Frideza y transportaba productos cárnicos. La carga y el tamaño del remolque aumentaron la dificultad para asegurar el área mientras se resolvía la contingencia. El conductor detuvo la marcha de inmediato al advertir el desprendimiento y evitó una colisión con otros vehículos.

El hecho expuso una situación de riesgo vial en una zona de circulación habitual, con un remolque que quedó apoyado de manera precaria sobre el asfalto. En ese contexto, la prioridad fue impedir que el acoplado se desplazara o terminara obstruyendo totalmente la calzada. La ausencia de heridos evitó consecuencias mayores, aunque el incidente obligó a interrumpir o ralentizar el tránsito en el área.

Intervención policial Luego del episodio, personal policial intervino para ordenar la circulación y prevenir nuevos inconvenientes. También se aguardaba la llegada de una grúa u otro equipo para retirar el acoplado y normalizar la situación. Hasta entonces, el punto crítico seguía siendo la remoción segura del remolque y la restitución del tránsito en Superiora y Lemos.