El siniestro se produjo en la madrugada del sábado en San Miguel y Recabarren, cuando una motocicleta impactó contra un auto y arrastró a otra moto. La UFI Delitos Especiales investiga la mecánica del hecho, que dejó a tres personas hospitalizadas.

Un violento choque múltiple ocurrido en la madrugada de este sábado dejó tres personas hospitalizadas, dos de ellas en estado crítico. El siniestro tuvo lugar en la intersección de calles San Miguel y Recabarren, en Rawson, y es investigado por la UFI Delitos Especiales, según informaron fuentes policiales.

Cómo ocurrió

De acuerdo con la reconstrucción preliminar de los hechos y las pericias realizadas en el lugar, un automóvil Peugeot 206 conducido por Fabiana Gómez (59) circulaba por calle San Miguel en sentido norte-sur y giraba hacia la izquierda al llegar a Recabarren. Detrás del auto circulaba una motocicleta Corven de 110cc, guiada por Leonor Vega (44). En sentido contrario, sobre la misma calle San Miguel, avanzaba una segunda motocicleta ocupada por dos adolescentes que, según las fuentes de la investigación, circulaba a alta velocidad.

La motocicleta con los dos jóvenes no logró frenar y impactó de lleno contra la parte delantera del Peugeot 206. Por la inercia del choque, el rodado salió despedido y también atropelló a Vega, que circulaba en su moto detrás del auto.

Estado de los heridos

Los ocupantes de la motocicleta que circulaba a alta velocidad, identificados oficialmente con las iniciales Ángel C. (17) y Maximiliano R., menor de edad, sufrieron las lesiones más graves. Ambos fueron trasladados en código rojo y permanecen internados en el área de Terapia Intensiva de Pediatría, con pronóstico reservado.

Vega, la conductora de la Corven 110cc, también recibió asistencia médica en el lugar y fue trasladada de urgencia a un hospital, donde permanece internada bajo observación por las lesiones sufridas al ser arrollada. Gómez, conductora del Peugeot 206, resultó ilesa aunque en estado de shock.

Trabajo pericial

Efectivos policiales de la jurisdicción y personal de Criminalística trabajaron durante la madrugada en la escena, con relevamiento de rastros, toma de fotografías y planimetría del lugar. La causa quedó bajo investigación de la UFI Delitos Especiales para determinar la mecánica exacta del siniestro.