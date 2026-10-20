La Policía detuvo a dos adolescentes de 17 años y a un joven de 18 tras una persecución en Chimbas. La causa quedó en Flagrancia y en el Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia.

Un aviso de transeúntes derivó en la aprehensión de tres jóvenes en Chimbas, en el entorno del barrio Santa María. Según el informe policial, el procedimiento se produjo durante recorridas preventivas y a partir de una alerta por un presunto hecho ilícito. La intervención terminó en un descampado de la empresa Dominguito, donde los efectivos lograron interceptarlos.

De acuerdo con la información policial, al advertir la presencia de los uniformados se produjo una breve persecución. El seguimiento concluyó cuando los sospechosos fueron alcanzados en el descampado mencionado. Ese tipo de procedimientos queda bajo control judicial cuando la fuerza secuestra elementos vinculados con la presunta maniobra investigada.

En poder de los jóvenes, la Policía encontró una jaula para aves y una azada, que fueron secuestradas durante el operativo. Esos elementos quedaron incorporados a la causa como evidencia material. La información oficial no precisó en este tramo del procedimiento el origen de los objetos ni el lugar exacto de la presunta sustracción.

Identificación y carátula Los aprehendidos fueron identificados por fuentes policiales a Telesol Diario como dos adolescentes de 17 años y un joven de 18 llamado Denis Adrián Illanes. Por el caso intervienen la UFI de Flagrancia y el Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia. La causa fue caratulada como hurto para el mayor de edad y tentativa de hurto para los dos adolescentes.

Próximos pasos Con esa calificación, el expediente seguirá su trámite en las oficinas judiciales que ya tomaron intervención. La definición sobre responsabilidad penal dependerá de las actuaciones posteriores y de la valoración de la prueba secuestrada en el operativo.