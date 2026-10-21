El siniestro ocurrió este miércoles al mediodía, a metros de la Terminal de Ómnibus. No se informó aún si hubo heridos ni las causas del impacto.

Un choque en cadena entre tres automóviles se registró este miércoles alrededor de las 12.30 en la intersección de General Paz y Avellaneda, a pocos metros de la Terminal de Ómnibus. El episodio ocurrió en una zona de circulación frecuente y con alto tránsito por la cercanía a uno de los principales puntos de ingreso y salida de pasajeros de la provincia.

La información disponible hasta el momento es preliminar. Se confirmó la participación de tres vehículos, pero no trascendieron datos sobre la mecánica del siniestro ni sobre las circunstancias que derivaron en la colisión. Esa ausencia de precisiones impide, por ahora, establecer si hubo una maniobra específica, una falla de tránsito o algún otro factor asociado al hecho.

Datos pendientes Tampoco se informó si hubo personas heridas entre los conductores o los ocupantes de los autos involucrados. En este tipo de episodios, la confirmación del estado de los participantes suele quedar sujeta a la intervención de personal de tránsito, emergencias o fuerzas de seguridad en el lugar. El alcance de los daños materiales no fue detallado en la información difundida.

El punto del siniestro concentra circulación vehicular y peatonal por su proximidad a la terminal, lo que vuelve relevante cualquier interrupción del tránsito en ese sector. Por el momento, no se comunicaron medidas adicionales ni un parte oficial con mayores precisiones sobre el hecho. La evolución del caso dependerá de la información que se incorpore sobre lesiones, daños y causas del impacto.