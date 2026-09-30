La Policía los identificó tras un llamado al 911 sobre el Colegio María Auxiliadora, en Capital. La causa quedó caratulada como intimidación pública y pasó al Juzgado de Menores.

La Policía de San Juan demoró a tres adolescentes de 15 años tras una falsa amenaza de bomba en el Colegio María Auxiliadora, en Capital. El episodio activó un operativo con evacuación del establecimiento y verificación posterior sin hallazgo de artefactos explosivos.

Según informó personal del Comando Central, el procedimiento se originó en un llamado al 911 que advertía sobre un supuesto explosivo en la escuela. La comunicación se cortó de inmediato y derivó en la intervención policial en el lugar. Luego, el Comando Radioeléctrico Central fue comisionado a la Escuela Esteban Echeverría, donde la directora indicó que tres menores habían realizado el llamado “en tono de broma”, manifestando que en otra escuela habría una bomba.

Operativo y verificación

Ante la advertencia, se convocó a la Brigada de Explosivos de la Dirección D-9 y a Bomberos, que dispusieron la evacuación del colegio y realizaron una inspección minuciosa del edificio. El resultado fue negativo en cuanto a la presencia de artefactos explosivos, de acuerdo con el reporte policial. En paralelo, los autores fueron identificados y se les secuestraron sus teléfonos celulares.

Intervención judicial

La causa fue elevada al Sistema Acusatorio, donde el Ayudante Fiscal dispuso la intervención del Juzgado de Menores. El hecho quedó caratulado como infracción al artículo 211 del Código Penal, que tipifica la intimidación pública. Además, se ordenó el traslado de los adolescentes al CAD, según la información oficial difundida tras el procedimiento.

El caso quedó ahora bajo control judicial, con la actuación de menores de edad y una figura penal que prevé sanción para quienes generen alarma pública mediante una amenaza falsa. A partir de la intervención del juzgado, restan definirse las medidas procesales y tutelares que correspondan en función de la edad de los involucrados y de las actuaciones ya remitidas por la Policía.