Matías Carrizo fue separado del GERAS y derivado a la Comisaría 14ta de Zonda. La causa penal se cerró por criterio de oportunidad, pero sigue el sumario interno.

El oficial inspector Matías Carrizo fue separado del Grupo Especial de Rescate y Acciones de Seguridad (GERAS) y destinado a la Comisaría 14ta de Zonda luego de un episodio ocurrido en una sucursal de ChangoMás de Capital. Según voceros de la fuerza citados por Telesol Diario, el cambio de destino se concretó después de que cumpliera 30 días de suspensión preventiva sin goce de sueldo dispuesta por la Subsecretaría de Control y Gestión. La medida administrativa se adoptó mientras continúa el sumario interno.

El caso se originó cuando Carrizo, vestido de civil, fue observado en la línea de cajas del supermercado con mercadería por un valor superior a $76.000, de acuerdo con el relato publicado. En ese momento, personal de seguridad del local lo interceptó antes de que saliera del establecimiento. Luego intervino el 911, con presencia de patrullas del Comando, de la Comisaría 26ta y del ayudante fiscal de Flagrancia. La secuencia derivó en una actuación penal inicial por hurto.

De acuerdo con el material difundido, el efectivo intentó evitar consecuencias legales y luego ofreció pagar la mercadería. La empresa aceptó la cancelación del monto, tras consultar con su gerente zonal en Mendoza, y no formuló denuncia formal. Con ese antecedente, la UFI aplicó el criterio de oportunidad procesal, una herramienta que permite cerrar una causa penal en determinados supuestos previstos por el sistema, y dejó sin efecto la investigación por hurto.

Consecuencias internas El impacto más fuerte se produjo dentro de la Policía de San Juan, donde el caso generó malestar entre integrantes de la fuerza, según el texto original. Carrizo pasó de desempeñarse como instructor de táctica y armamento no letal a cumplir funciones en una seccional alejada de su anterior destino. En paralelo, el sumario administrativo sigue abierto y la conducción policial evalúa si avanzará con una expulsión definitiva.

Próximos pasos La situación del oficial quedó ahora concentrada en la vía administrativa, más allá del cierre penal dispuesto por la UFI. El expediente interno deberá definir si la sanción se limita al traslado y la suspensión ya cumplida o si deriva en una medida más gravosa. Hasta entonces, Carrizo permanece en servicio en Zonda mientras se mantiene vigente la revisión disciplinaria.