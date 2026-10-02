El hombre señalado por su expareja en una denuncia por violencia de género decidió hablar con TELESOL y brindar su versión sobre el conflicto. Negó las acusaciones realizadas previamente, relató su recorrido judicial desde la separación y aseguró que también existen denuncias y actuaciones vinculadas a sus hijos.

Luego de la entrevista realizada días atrás en TELESOL DIARIO a una mujer que denunció a su expareja por distintos episodios de violencia, el acusado decidió dar su versión sobre el caso y contar cómo, según su relato, se inició y desarrolló el conflicto que mantiene con la mujer desde hace aproximadamente 11 años.

Según explicó, la separación se produjo hace más de una década y, posteriormente, inició los trámites correspondientes al divorcio. También aseguró que estableció el pago de una cuota alimentaria, que era descontada directamente de su salario.

El hombre negó haber amenazado o agredido a su expareja y sostuvo que, con el objetivo de evitar nuevos enfrentamientos, optó por mantenerse alejado. En ese contexto, explicó que eran sus padres quienes retiraban a sus hijos cuando correspondía el régimen de visitas.

El entrevistado reconoció que actualmente tiene una condena en su contra y que, además, existen otras causas que continúan siendo investigadas. Una de ellas, según manifestó, está relacionada con mensajes amenazantes que habrían sido enviados desde líneas telefónicas que, de acuerdo con su versión, fueron activadas utilizando sus datos personales.

El hombre permanece con una tobillera electrónica por la prohibición de acercamiento con la denunciante.





Según contó, esas situaciones derivaron en denuncias y posteriormente fue detenido. Actualmente cumple una medida que incluye una pulsera electrónica, aunque tiene autorización para salir a trabajar.

Explicó que necesita continuar con su actividad laboral para sostener a su actual familia y también colaborar económicamente con sus padres, a quienes, según afirmó, se les descuenta dinero relacionado con la cuota alimentaria.

Uno de los puntos que decidió aclarar estuvo relacionado con sus hijos. El hombre negó haberlos manipulado para que se fueran a vivir con él y relató distintos momentos en los que, según su versión, los adolescentes decidieron permanecer en su domicilio.

Contó que su hija P.C. se mudó con él en 2016, después de la separación. Más adelante, a fines de 2024, sus hijos J.C. y S.C. a fueron a pasar las fiestas a su casa y, según explicó, terminaron permaneciendo allí durante varios meses.

De acuerdo con su relato, fueron sus propios hijos quienes le contaron situaciones que ellos consideraban de violencia familiar. Ante esas manifestaciones, aseguró que decidió acudir al Juzgado de Familia y solicitar que los adolescentes fueran escuchados directamente, sin que él interviniera en sus declaraciones.

El hombre afirmó que esas declaraciones quedaron asentadas en actuaciones judiciales y que posteriormente se dispuso una medida cautelar.

Sin embargo, explicó que con el paso del tiempo S.C. comenzó a extrañar a su madre y manifestó su intención de volver a verla. Según contó, nunca se opuso a ese vínculo y permitió que la adolescente se encontrara con ella, porque consideraba importante preservar la relación entre madre e hija pese al conflicto que mantenían los adultos.

Según su versión, después de un segundo encuentro la adolescente no regresó a su domicilio. El hombre sostuvo que entendió que su hija necesitaba estar con su madre, teniendo en cuenta que había pasado allí gran parte de su infancia.

Durante la entrevista, además, aseguró que intentó plantear su situación ante distintas instituciones. Contó que incluso se trasladó hasta CAVIG con la intención de ser escuchado, aunque, según relató, le indicaron que debía canalizar el conflicto por la vía judicial y mediante una demanda civil.

El botón antipánico que mostró la denunciante, a TELESOL DIARIO.





El entrevistado cuestionó esa respuesta y sostuvo que, desde su perspectiva, algunas de las situaciones que denuncia deberían ser analizadas también desde el ámbito penal.

Finalmente, decidió dirigirse a otros hombres que puedan atravesar conflictos familiares o judiciales similares y los instó a contar sus situaciones y buscar asistencia.

"Que no tengamos miedo a dar una nota, vivir este calvario con temor y no dar la cara como hombres", expresó.

Las declaraciones corresponden exclusivamente a la versión brindada por el entrevistado y se contraponen con las acusaciones formuladas previamente por su expareja ante TELESOL DIARIO.

Las situaciones mencionadas forman parte de distintos antecedentes y actuaciones judiciales, por lo que deberán ser analizadas de acuerdo con las resoluciones y pruebas incorporadas en cada expediente.