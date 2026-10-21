La muerte de Ricardo Antonio Tejada, ciclista de 55 años oriundo de Campo Afuera, es investigada tras el choque contra la puerta de un Peugeot 308 en calle Laprida, en San Juan. El hecho ocurrió el martes, alrededor de las 10 de la mañana, en la intersección con Arenales, y derivó en su fallecimiento durante las primeras horas de este miércoles. La secuencia fue registrada en video y quedó incorporada a la pesquisa para reconstruir responsabilidades.

Las imágenes muestran que el automóvil llegó al lugar, se estacionó y, segundos después, el conductor abrió la puerta cuando Tejada circulaba en bicicleta. El impacto fue directo y provocó la caída del ciclista sobre la capa asfáltica. Luego, el conductor descendió para asistirlo, según se observa en el registro difundido. La gravedad del golpe se reflejó en la lesión inicial: un traumatismo encefalocraneano grave.

Tejada fue asistido por personal de emergencias y trasladado al Hospital Guillermo Rawson, donde ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva. Permaneció internado en estado delicado hasta que se confirmó su muerte, un día después del siniestro. El cuadro clínico fue informado en el marco de la atención médica posterior al accidente y constituye uno de los elementos centrales del legajo judicial.

Investigación penal En diálogo con TELESOL, el fiscal Rodrigo Cabral, de la UFI Delitos Especiales, confirmó el fallecimiento y detalló que el conductor del Peugeot, de apellido Ruiz, tiene 81 años. También indicó que los investigadores analizan cámaras de seguridad para reconstruir el hecho y determinar la responsabilidad de cada interviniente. “Lamentablemente, tomamos conocimiento del fallecimiento en las primeras horas de la fecha. El hecho ocurrió ayer por la mañana”, señaló el funcionario.

Cabral añadió que el conductor tenía la documentación en regla y que la fiscalía continúa con las medidas de rigor. “Estamos observando las cámaras donde se ve la acción. Estamos labrando tareas investigativas. De aquí en adelante, con todos los indicios podremos desempeñar el grado de responsabilidad”, sostuvo. Por el momento, la causa está caratulada como homicidio culposo, figura que contempla muertes ocasionadas sin intención pero por presunta imprudencia, negligencia o impericia.

La investigación seguirá con el análisis de las filmaciones y demás elementos reunidos por la UFI Delitos Especiales. Hasta ahora, el dato procesal relevante es que el conductor fue identificado, el vehículo quedó individualizado y la fiscalía mantiene abiertas las medidas para establecer cómo se produjo la apertura de la puerta y si existieron incumplimientos de deberes de cuidado. La evolución del expediente dependerá de esas pericias y de la valoración de la prueba recolectada.

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