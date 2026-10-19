La Policía intervino en Caucete después de detectar una conducción imprudente y un escape a pie. El rodado quedó secuestrado y se investiga su procedencia.

Una recorrida preventiva en Caucete terminó con el secuestro de una motocicleta y la fuga de su conductor, que no fue identificado por la Policía. El episodio ocurrió cerca de las 21 en el barrio Carrerito. La intervención quedó a cargo de efectivos de la Unidad Operativa Teresa de Calcuta.

Según el parte policial, un hombre circulaba en una Motomel gris de manera imprudente, con movimientos en zigzag, aceleraciones bruscas y ruidos intensos provenientes del escape. Ese cuadro motivó que los uniformados intentaran detener la marcha del vehículo para entrevistarlo. La maniobra, de acuerdo con el mismo reporte, no llegó a concretarse.

Al advertir la presencia policial, el motociclista escapó a pie por la parte trasera de varias viviendas y dejó el rodado abandonado sobre la vía pública. No pudo ser alcanzado por los efectivos. La motocicleta quedó en la calle hasta que fue secuestrada por la fuerza interviniente.

Luego, el vehículo fue trasladado a la Subcomisaría Buenaventura Luna. Por directivas del doctor Martín Morando, el procedimiento quedó registrado como un caso de “hallazgo”, figura que en este tipo de actuaciones se utiliza cuando se encuentra un bien sin que, en ese momento, pueda acreditarse su titularidad o procedencia.

Las actuaciones quedaron orientadas a establecer de dónde proviene la motocicleta y quién es su legítimo propietario. Ese dato será el eje de la continuidad administrativa del caso, mientras se mantiene abierta la identificación del conductor que logró escapar del operativo.