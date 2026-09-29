La Policía recuperó un rodado negro de 150cc en el barrio Teresa de Calcuta. Un sospechoso escapó y la investigación busca determinar su procedencia.

Un procedimiento policial en el barrio Teresa de Calcuta, en Pocito, terminó con el secuestro de una moto y la fuga de un sospechoso tras una persecución a pie. El operativo se activó a partir de un llamado que informó la sustracción del rodado y una agresión al damnificado. La intervención quedó a cargo de la Unidad Operativa Teresa de Calcuta, con apoyo del Comando Radioeléctrico Sur.

Los efectivos llegaron hasta inmediaciones de calle Picasso y las ex vías del ferrocarril mientras buscaban el vehículo denunciado. En ese recorrido detectaron a un hombre que, según la información policial, habría estado vinculado con el hecho. Al advertir la presencia de los uniformados, el sospechoso huyó a pie y abandonó la moto a pocos metros de una vivienda.

Recuperación del rodado

El hombre ingresó al domicilio y evitó ser aprehendido en ese momento. En paralelo, los policías recuperaron el vehículo y dispusieron su secuestro preventivo. El rodado es una moto negra de 150cc que no presentaba marca visible al momento del hallazgo. Luego fue trasladada a la Subcomisaría Buenaventura Luna.

La actuación policial dejó pendiente la identificación del propietario y la verificación de la procedencia de la moto. También deberá establecerse la responsabilidad de la persona que escapó durante el procedimiento, en caso de corresponder. Por el momento, la investigación continúa abierta para determinar si el rodado coincide con el denunciado como sustraído y si existe relación con la agresión mencionada en el llamado inicial.

Próximos pasos

Los investigadores avanzan en la identificación del titular del vehículo y en la reconstrucción de lo ocurrido en el barrio Teresa de Calcuta. La moto permanece bajo resguardo policial mientras se completan esas verificaciones.