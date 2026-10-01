La Policía detuvo una motocicleta sin dominio y confirmó que tenía pedido de secuestro desde el 13 de junio de 2023. El conductor quedó en libertad y se labró un acta de infracción.

Personal de la Comisaría 10ma y de la División Caminera del D-7 detuvo la marcha de una motocicleta Zanella 110 en un operativo vehicular realizado en Ruta 270 y calle Divisoria. El rodado circulaba sin dominio visible y era conducido por un hombre de apellido Rodríguez, quien dijo no contar con la documentación reglamentaria para circular, según informó la Policía a Telesol Diario. La intervención derivó en la verificación del estado del vehículo ante la Unidad Coordinadora.

La consulta confirmó que se trataba de una motocicleta Zanella modelo 96-ZB-110 con pedido de secuestro vigente desde el 13 de junio de 2023. De acuerdo con la fuerza, el requerimiento había sido emitido en el marco de una causa por el delito de hurto, bajo el sumario 266/23. La solicitud había sido realizada por la Subcomisaría Ansilta y contaba con intervención del Segundo Juzgado Correccional.

Intervención judicial Luego de la constatación, el personal policial informó lo ocurrido al Sistema Acusatorio y al ayudante fiscal Sebastián Miranda. Según lo dispuesto, se procedió al secuestro del vehículo y al resguardo, mediante acta y cadena de custodia, de la motocicleta, su llave y la cédula de identificación. La cadena de custodia es el procedimiento que documenta la conservación y traslado de los elementos secuestrados para preservar su valor probatorio.

El rodado fue trasladado a la comisaría jurisdiccional y luego se realizó la comunicación correspondiente con la Unidad Conclusiva. En cuanto al conductor, la Policía indicó que se dispuso su libertad. En paralelo, se labró un acta de infracción identificada con el número 576894, con intervención del Juzgado de Paz de 25 de Mayo.

Antecedente vigente El caso dejó asentada una situación administrativa y judicial pendiente sobre el vehículo, ya que el pedido de secuestro seguía activo desde 2023. La motocicleta quedó bajo resguardo policial mientras continúan las actuaciones correspondientes en las instancias judiciales y contravencionales mencionadas. La infracción de tránsito y el secuestro del rodado quedaron vinculados al mismo procedimiento de control vehicular.