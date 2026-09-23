La Policía Caminera la interceptó en Sarmiento y detectó que tenía un pedido de secuestro desde julio de 2017. La causa quedó en la Unidad Conclusiva de Instrucción.

Un control de rutina de la Policía Caminera derivó en el secuestro de una motocicleta que circulaba por Sarmiento sin patente visible y con un pedido judicial vigente desde 2017.

El procedimiento fue realizado por efectivos del D-7, quienes interceptaron una Yamaha Crypton de colores azul, negro, rojo y amarillo durante un operativo de control vehicular. Al revisar el rodado y cotejar los números de motor y cuadro, constataron que pesaba sobre la moto un pedido de secuestro emitido el 25 de julio de 2017.

Según el parte policial, la medida había sido solicitada por la Comisaría 13ra y estaba vinculada al entonces 1er Juzgado de Instrucción. Ese dato permitió establecer que el requerimiento judicial seguía vigente al momento de la interceptación, más de nueve años después de su emisión.

En el momento del control, la motocicleta era conducida por un joven de apellido Molina, de 22 años, con domicilio en Sarmiento. La identidad completa no fue informada en el parte difundido.

Ante la irregularidad detectada, los efectivos secuestraron el vehículo y dieron intervención a la Unidad Conclusiva de Instrucción, que dispuso continuar con las actuaciones legales correspondientes. El dato relevante para el expediente es la vigencia del pedido de secuestro y la trazabilidad de la unidad a partir de los números de motor y cuadro.