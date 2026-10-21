Un operativo en Sarmiento derivó en el secuestro de pieles de zorro, gato montés y puma, además de 12 aves autóctonas, armas y elementos vinculados con la caza furtiva. Los procedimientos fueron ejecutados por efectivos de la Unidad Rural N.º 4 en cumplimiento de mandatos judiciales asociados a investigaciones por ese delito. La medida tuvo alcance sobre fauna silvestre protegida y sobre la tenencia de armamento en viviendas del departamento. Dos hombres mayores de edad quedaron detenidos por presunta tenencia de armas de fuego.

Fauna y elementos secuestrados Durante los allanamientos, la Policía incautó pieles de zorro, gato montés y puma, junto con 12 aves autóctonas de distintas especies: benteveos, diucas, jilgueros, vira viras, zorzales y loros barranqueros. También se secuestraron tres liebres criollas y una martineta. Entre los elementos hallados figuraron tres rifles de aire comprimido con balines, resorteras, 15 jaulas, tres transportines, una trampa de piso, dos boleadoras, un equipo de comunicación portátil marca Baofeng con cargador y varios cuchillos. Todo el material quedó bajo resguardo en el marco de la investigación por caza furtiva.





Procedimientos de Flagrancia En dos de las viviendas allanadas se iniciaron actuaciones de Flagrancia, un trámite judicial abreviado para hechos constatados en el momento, por la presunta tenencia de armas de fuego. En el primer domicilio fue detenido un hombre de apellido Bravo, mayor de edad y residente de Sarmiento. Allí se secuestró una escopeta calibre 16 y seis cartuchos del mismo calibre, con intervención de la UFI Flagrancia. En el segundo procedimiento fue aprehendido un hombre de apellido Díaz, también mayor de edad y domiciliado en el departamento. En su vivienda se incautó otra escopeta calibre 16, también con intervención de la misma unidad fiscal.

Intervención judicial Ambos detenidos fueron trasladados y alojados en la Comisaría 8va, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes. La causa mantiene abiertas las diligencias vinculadas con la tenencia de fauna silvestre y con las armas secuestradas. En esta etapa, la información oficial no precisa imputaciones adicionales ni resoluciones judiciales sobre el fondo del caso. El operativo permitió retirar de circulación una cantidad significativa de elementos asociados a la caza furtiva y dejó pendiente la definición de las medidas procesales que seguirá la fiscalía interviniente.