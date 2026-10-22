Dos jóvenes de 23 y 24 años fueron detenidos este jueves en San Juan tras intentar escapar de un control. La Unidad Fiscal Federal San Juan inició actuaciones por el secuestro de distintas drogas.

Dos jóvenes de 23 y 24 años fueron detenidos este jueves en el Centro de San Juan con ketamina, éxtasis y marihuana, luego de intentar evadir un control policial en la zona de Entre Ríos y 9 de Julio. El procedimiento derivó en el secuestro de las sustancias y en la intervención de la Unidad Fiscal Federal San Juan.

Según consignaron fuentes policiales, los ocupantes de un Ford Fiesta fueron observados por calle Mendoza, en dirección al sur. El conductor fue identificado como Cerdera y el acompañante como Navarro. Al llegar a 9 de Julio, las autoridades les hicieron señas para que detuvieran la marcha.

Los dos jóvenes no acataron la orden y continuaron la fuga, aunque fueron interceptados pocos metros después, sobre calle Entre Ríos. Allí fueron entrevistados por el personal interviniente. En ese momento, Cerdera evidenció una conducta errática y hostil, y manifestó que llevaba estupefacientes entre sus pertenencias.

Secuestro de sustancias





Al solicitarle que exhibiera lo que tenía, entregó distintas cantidades de aparente cocaína, una piedra de ketamina y marihuana. Luego intervino personal de Drogas Ilegales, que realizó las tareas de campo correspondientes y constató la presencia de 9 gramos de ketamina, 1 piedra de color beige de éxtasis de 1 gramo, 20 gramos de marihuana y 1 bolsa de sustancia vegetal de fuerte aroma.

Con esas constataciones, las sustancias fueron secuestradas y se dio inicio a actuaciones en la Unidad Fiscal Federal San Juan. El expediente deberá establecer ahora la situación procesal de los dos detenidos y el encuadre legal de la tenencia de los estupefacientes incautados.