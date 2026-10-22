La Policía Rural realizó dos allanamientos por una presunta infracción a la ley de flora y fauna. Un hombre mayor de edad quedó aprehendido y a disposición judicial.

La Unidad Rural N.º 2 Las Lomitas, dependiente de la División Policía Rural de San Juan, realizó dos allanamientos en Albardón por una presunta infracción a la ley de protección de flora y fauna. Como resultado, secuestró carne que sería de guanaco, cuatro aves silvestres, cuchillos y otros elementos vinculados con la investigación. También fue aprehendido un hombre mayor de edad, de apellido Suárez, que quedó a disposición de la Justicia.

En el primer procedimiento, los efectivos incautaron dos boleadoras de cuero vacuno, dos cortaplumas, dos cuchillos, un porta cargador doble de cuero negro, un cartucho de propósito general calibre 16, un chaleco policial táctico de uso personal y una funda de escopeta de tela. La nómina de elementos secuestrados forma parte de las medidas adoptadas en el marco de la causa, que quedó bajo análisis judicial. En ese mismo domicilio, la fuerza también encontró aproximadamente tres kilos de carne que sería de guanaco.

Además, fueron secuestradas cuatro jaulas de madera y cuatro aves silvestres: un benteveo, un jilguero de cabeza negra, un corbatita y un diucón. Según lo informado, los animales fueron trasladados a la veterinaria El Arca, donde permanecerán bajo resguardo. La carne, en tanto, fue derivada al Parque Faunístico.

Segundo domicilio En un segundo allanamiento, el personal policial secuestró cuatro cuchillos de campo de tamaño mediano y una cortapluma pequeña rebatible. Por disposición del juzgado interviniente, Suárez quedó alojado en sede policial mientras se cumplimentan los requisitos legales correspondientes. La medida judicial mantiene abierta la investigación sobre la presunta infracción a la normativa de protección de flora y fauna silvestres.

Control rural Los procedimientos se enmarcan en las tareas de control que lleva adelante la Policía Rural para prevenir y combatir infracciones vinculadas con la flora y fauna de la provincia. En este caso, la actuación incluyó el secuestro de animales, carne y armas blancas, además de la aprehensión del sospechoso. El avance de la causa dependerá de las medidas que disponga el juzgado interviniente y de la evaluación de los elementos incautados.