La Unidad Rural N°4 intervino en una finca de Sarmiento tras el ingreso de animales sueltos. Dos fueron trasladados a una escuela agrotécnica y 11 quedaron a cargo de su dueño.

Personal de la Unidad Rural N°4 secuestró 13 animales vacunos que estaban sueltos dentro de una finca de Sarmiento y habían provocado daños en cultivos. El procedimiento se realizó en la finca Mercedes, sobre calle Tacharet Sarmiento, en inmediaciones de Aranda y a unos dos kilómetros al este de calle 25 de Mayo. La intervención se produjo a partir del aviso del encargado del predio, que detectó la presencia de los animales en el lugar.

Según el reporte, los vacunos habían ingresado a la finca y ocasionaban daños en plantaciones de cebolla y melón. La situación motivó la presencia de los efectivos, que trabajaron en el sitio para contener a los animales. En ese marco, lograron enlazar a dos ejemplares.

Destino de los animales

Los dos vacunos que fueron enlazados por el personal policial fueron trasladados a la Escuela Agrotécnica Sarmiento. Los 11 animales restantes quedaron a cargo de su propietario, quien se presentó en el lugar. De acuerdo con el parte, el traslado de esos ejemplares se hizo por sus propios medios hasta su domicilio.

El episodio dejó asentada una situación de afectación productiva en un establecimiento rural de la zona, aunque el parte no precisó la magnitud económica de los daños. Tampoco informó si se iniciaron actuaciones contravencionales o administrativas por la presencia de los animales sueltos. El caso quedó cerrado con la restitución de la tenencia de los vacunos al propietario y el traslado de los dos ejemplares secuestrados.