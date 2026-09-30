La Policía Caminera detectó irregularidades en el motor y el cuadro de una Zanella RX 150. El rodado quedó secuestrado y bajo custodia judicial.

Un control realizado sobre calle La Plata, en el departamento 25 de Mayo, terminó con el secuestro de una motocicleta que presentaba adulteraciones en sus numeraciones de fábrica.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Policía Caminera D-7, que detuvo para su identificación a un conductor de una Zanella RX 150, de color azul con detalles en negro. El motociclista fue identificado como Morán, de 24 años.

Irregularidades detectadas Durante la inspección, los efectivos constataron que el número de motor se encontraba suprimido y limado en su base de estampación. También observaron signos de adulteración en los dígitos correspondientes al número de cuadro, ambos datos considerados esenciales para establecer la trazabilidad y la identificación legal del vehículo.

Ante esas irregularidades, los policías dieron intervención a la Unidad del Sistema Acusatorio, de acuerdo con el protocolo previsto para este tipo de casos. En esta instancia, el secuestro del rodado no implica una definición sobre la responsabilidad penal del conductor, sino el inicio de las actuaciones para verificar el origen del vehículo.

La motocicleta fue trasladada a la Comisaría 32ª, donde quedó resguardada bajo cadena de custodia. Además, se labró el acta correspondiente para avanzar con las actuaciones judiciales destinadas a determinar la situación legal del rodado y su procedencia.