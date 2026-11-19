La Policía allanó un domicilio en Las Chacritas y secuestró US$ 4.500, $654.000 y documentación. La causa busca esclarecer un hecho denunciado el 10 de noviembre en Santa Lucía.

Un allanamiento realizado este miércoles en Las Chacritas, en el departamento 9 de Julio, derivó en el secuestro de US$ 4.500, equivalentes a $ 70.167.844,80, y otros $ 654.000 en efectivo. El procedimiento se vinculó con una investigación policial que, según fuentes consultadas por Telesol Diario, busca esclarecer un hecho denunciado el 10 de noviembre en Santa Lucía. La suma total incautada alcanzó $ 70.821.844,80, de acuerdo con lo informado por la fuerza.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 5ta, bajo directivas de la UFI Delitos contra la Propiedad, con autorización judicial. En ese marco, los investigadores realizaron tareas previas hasta llegar al domicilio allanado. La medida se inscribe en una causa en trámite y, por ahora, no modifica la situación procesal del identificado como V.E.D., quien no estaba en el lugar al momento del procedimiento.

Elementos secuestrados

Además del dinero, la Policía incautó una motocicleta Zanella RX 150cc y dos cédulas de identificación vehicular. También se retuvo documentación considerada de interés para la pesquisa. Ese material quedó incorporado a la causa para su análisis y eventual vinculación con los hechos investigados.

Hipótesis en estudio

La investigación también apunta a que parte del dinero habría sido utilizado para comprar un auto y otra moto, según la hipótesis que ahora integra las medidas en curso. Esa línea de trabajo deberá ser corroborada con la documentación secuestrada y con otras diligencias pendientes. Por el momento, se trata de una hipótesis investigativa y no de una conclusión judicial.

Con el dinero, la moto y la documentación ya secuestrados, la causa sumó un avance relevante para la reconstrucción de los movimientos financieros y patrimoniales bajo análisis. Los investigadores continúan con las medidas para determinar responsabilidades y precisar el vínculo entre el domicilio allanado, los bienes incautados y el hecho denunciado en Santa Lucía. El expediente sigue en etapa investigativa y no se informaron nuevas resoluciones judiciales.