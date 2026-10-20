La Policía retuvo un motovehículo sin patente en un control de rutina en Pocito. La UFI Genérica ordenó peritajes para establecer su procedencia.

La Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 secuestró una moto con la numeración de cuadro adulterada durante un control en Pocito. El procedimiento se realizó en el marco de tareas habituales de prevención del robo de motovehículos y de la venta ilegal de repuestos.

El operativo tuvo lugar en la esquina de calle Mendoza y calle 11, donde los efectivos detectaron un rodado que circulaba sin chapa patente. Al identificar al conductor, de apellido Heredia, este manifestó haber comprado la moto de buena fe, aunque la documentación exhibida no coincidía con algunas características del vehículo.

Una verificación sobre la numeración de cuadro y motor permitió confirmar que los guarismos originales de fábrica habían sido alterados. A partir de esa constatación, los investigadores dispusieron el secuestro del motovehículo para establecer su procedencia real y determinar si existió una maniobra vinculada con un ilícito previo.

Peritaje en curso. Con directivas de la UFI Genérica, la moto fue trasladada a la Central de Policía, donde se realizarán las pericias técnicas correspondientes. La investigación seguirá para precisar si el rodado fue robado y de qué manera llegó a manos del conductor identificado en el control.