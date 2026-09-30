La Policía los halló en calles internas de Bermejo, cerca de San Expedito. El propietario, de 43 años, fue infraccionado.

En Bermejo, Caucete, fueron detectados dos caballos sueltos que ponían en riesgo el tránsito en la ruta de acceso al paraje de San Expedito, un punto de alta circulación en la zona. El procedimiento se realizó este martes al mediodía, durante recorridas de prevención de la Policía.

Según consignaron fuentes policiales, los efectivos visualizaron los animales en inmediaciones de calle 19 de Abril, frente a la cancha, en calles internas del paraje. Se trataba de una yegua de pelaje tordillo blanco y un macho castrado tordillo blanco.

Tras la detección, los uniformados procedieron a la captura de los equinos y al resguardo de los animales. Además, se labró el acta contravencional correspondiente al propietario, un hombre de 43 años oriundo del paraje San Expedito.

La causa fue caratulada como infracción al artículo 170 de la Ley 941-R, que regula los casos de animales sueltos. La intervención quedó a disposición del Juzgado de Paz de Caucete, que impartió las directivas del caso.