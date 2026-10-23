El operativo fue en un inmueble de Av. Libertador y 12 de Octubre. La Policía informó que incautó droga, dinero, vehículos y otros elementos vinculados a la venta.

La Policía desbarató este viernes un presunto punto de venta de drogas en Santa Lucía, en un inmueble ubicado en la zona de Av. Libertador y 12 de Octubre. El procedimiento dejó como saldo la detención de una pareja y el secuestro de cocaína, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la investigación.





Según consignaron fuentes policiales, el operativo fue encabezado por el Grupo GERAS y el departamento de Drogas Ilegales D-5. Al ingresar al lugar, los efectivos encontraron la droga sobre un mostrador, junto a una ventana desde la que se concretaría la venta. La pesquisa se había iniciado a partir de una denuncia anónima que alertó sobre la actividad en un supuesto kiosco de 24 horas.

Secuestros En el procedimiento se incautaron 407 dosis y 10 envoltorios compactados, además de casi medio kilo de cocaína de máxima pureza, valuada en unos $10 millones. También se secuestraron $2.686.600 en efectivo, tres celulares de alta gama, dos balanzas de precisión, un DVR de cámaras de seguridad, documentación y elementos de fraccionamiento y estiramiento.





La investigación también alcanzó a una Toyota Hilux y un Fiat Palio, vehículos cuyo poder adquisitivo, según la información policial, no se condice con la actividad declarada por el investigado, que haría changas esporádicas en la construcción. Ese punto forma parte del expediente y deberá ser evaluado en el marco de la causa, junto con el resto de la evidencia secuestrada.

En el lugar fueron detenidos un hombre de apellido Ortiz, de 32 años, y su pareja de apellido Gutiérrez, de 29. Ambos quedaron alojados en el Servicio Penitenciario Provincial por infracción a la Ley 23.737, que regula los delitos vinculados con estupefacientes. La continuidad del caso dependerá ahora de las medidas judiciales que se adopten sobre la prueba reunida en el allanamiento.