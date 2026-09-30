Gendarmería y la Policía de San Juan interceptaron a tres mayores de edad en la villa cabecera. La causa quedó en el Juzgado Federal de San Juan.

Un operativo conjunto de Gendarmería Nacional y la Policía de San Juan terminó con la demora de tres hombres que circulaban en un auto con 88 dosis de cocaína en Jáchal. El procedimiento se realizó este martes por la tarde en la villa cabecera del departamento, luego de un seguimiento por distintos sectores de la ciudad.

Según la información oficial, los investigadores habían detectado movimientos que consideraron compatibles con un esquema de distribución de sustancias ilícitas, con traslados reiterados por diferentes puntos urbanos. El control se concretó en calle San Juan, entre General Acha y Santiago Funes, donde ya estaban identificados los tres sospechosos, todos mayores de edad.

Durante la intervención, uno de los hombres habría arrojado una bolsa de nylon con una sustancia que luego fue identificada como cocaína. Al revisar el vehículo, los efectivos encontraron además un estuche negro con otra cantidad de dosis, que en conjunto sumaron las 88 dosis secuestradas, valuadas oficialmente en $653.535.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de Investigaciones de Gendarmería y de la fuerza provincial, con apoyo del Escuadrón 25 Jáchal. Los tres hombres fueron demorados, notificados de la causa y luego recuperaron la libertad, ya que no se dispuso su detención. La investigación quedó en trámite ante el Juzgado Federal de San Juan.

La causa continúa para establecer el origen de la droga y determinar si los tres hombres integraban un circuito más amplio de comercialización en el departamento. Por el momento, la medida judicial vigente es la notificación de la causa, mientras se esperan nuevas diligencias en el expediente.