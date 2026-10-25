El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado y derivó en la intervención policial y médica. El bebé quedó en observación en el Hospital Rawson.

Un hombre de 28 años fue aprehendido en Santa Lucía tras un episodio de violencia familiar ocurrido durante la madrugada de este sábado. La intervención policial se produjo después de un llamado que alertó sobre una agresión en una vivienda del departamento. El caso derivó en la atención médica de una mujer y de un bebé de seis meses, ambos trasladados al Hospital Rawson.

El hecho se registró alrededor de las 2.49, en la intersección de avenida Nazario Benavídez y calle Chacabuco, frente a la Bodega Cooperativa San Juan. Según la información policial, personal de la fuerza entrevistó a la mujer, quien manifestó que había sido agredida por su pareja, identificada como Matías Nicolás Paz. En ese contexto, la denunciante señaló que el hombre se encontraría bajo los efectos de estupefacientes, detalló 0264 Noticias-

De acuerdo con ese relato, el acusado también habría golpeado al bebé mientras lo tenía en brazos. Ante la situación, intervino personal médico y trasladó a ambos al Hospital Rawson. El niño quedó en observación con diagnóstico de politraumatismos, mientras que la mujer manifestó que no quería realizar una denuncia penal.

En el lugar, el hombre fue aprehendido y, siempre según la información policial, se habría mostrado agresivo e incluso se habría autoagredido durante el procedimiento. Luego recuperó la libertad debido a que la mujer no formalizó una denuncia, y por el episodio se inició un expediente contravencional. La causa quedó en el terreno administrativo, sin que en el material difundido se informara una imputación penal.

Nuevo llamado y análisis La situación volvió a requerir intervención policial durante el mediodía de este sábado. A las 12.22, ingresó un nuevo llamado que alertaba sobre el comportamiento agresivo del hombre, quien presuntamente estaba rompiendo objetos dentro de la vivienda. Más tarde, a las 12.57, personal médico del Hospital Rawson informó que los análisis de orina practicados a la madre y al bebé habían dado positivo para cocaína.

Mientras tanto, el niño continuaba internado para su evaluación y seguimiento médico. El caso quedó condicionado por dos elementos que deberán seguirse: la evolución clínica del bebé y la eventual ampliación de las actuaciones que surjan del expediente contravencional. En el material disponible no se informó una nueva medida judicial posterior a los estudios toxicológicos.