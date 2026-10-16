Un hombre de 73 años fue encontrado sin vida en el fondo de su casa. La Justicia ordenó una autopsia para establecer las causas.

Un jubilado de 73 años, de apellido Cepeda, fue encontrado muerto en el fondo de su vivienda en el departamento San Martín. Las circunstancias del fallecimiento quedaron bajo investigación judicial.

El caso se conoció después de que un vecino diera aviso a la Policía, tras recibir información de una familiar del hombre. Al llegar al domicilio, los efectivos pidieron asistencia médica, pero los profesionales constataron que ya no presentaba signos vitales.

Intervención judicial En el lugar trabajaron integrantes de la División Criminalística, un médico legista y un ayudante fiscal de turno de la UFI Delitos Especiales. Esa intervención permitió preservar la escena y reunir los primeros elementos para la pesquisa.

Por disposición judicial, el cuerpo fue trasladado a la morgue para realizar la autopsia, examen médico legal que busca establecer la causa de muerte. Hasta el momento, no se informó qué provocó el deceso.

La definición de la autopsia será el dato central para orientar la investigación y determinar si hubo una muerte natural, accidental o si existen otros elementos de interés procesal. Mientras tanto, el expediente continúa en trámite bajo la órbita de Delitos Especiales.