Un comerciante de San Martín recuperó su celular tras perseguir al presunto autor. La Comisaría 19° derivó el caso a flagrancia.

Un hombre de 39 años, identificado como Cerda y conocido como “Kiko”, fue detenido en San Martín tras un intento de sustracción de un celular a un comerciante, según informó la Comisaría 19°.

De acuerdo con la versión policial, los efectivos realizaban recorridas de prevención cuando fueron comisionados para entrevistar a un hombre de 70 años, comerciante del Barrio Pie de Palo y propietario de un negocio en el Paraje Ceferino. El denunciante relató que un sujeto conocido como “Kiko” le había sustraído el teléfono.

Siempre según el parte policial, el comerciante persiguió al sospechoso y logró recuperar el aparato, mientras que el hombre se dio a la fuga. Luego, los efectivos iniciaron recorridas por la zona y localizaron al presunto autor, quien dijo llamarse Cerda.

La intervención quedó en manos del Ayudante Fiscal, que dispuso trasladar el procedimiento al sistema de flagrancia, es decir, el trámite judicial aplicable a hechos cometidos o advertidos en el momento de su comisión.

Por la calificación informada, la causa quedó encuadrada como hurto en grado de tentativa, una figura que alude a un intento de apoderamiento de un bien sin llegar a consumarlo. El avance del expediente dependerá de lo que se resuelva en el marco de flagrancia y de las actuaciones que se incorporen en esa instancia.