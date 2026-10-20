El protocolo provincial se activó el 19 de octubre con intervención policial y judicial. Piden datos al 911 para ubicar a Yuliana Lucia Molina y Leonela Lujan Molina .

Las autoridades de San Juan activaron el protocolo de búsqueda del programa provincial “San Juan Te Busca” para localizar a dos adolescentes reportadas como extraviadas el 19 de octubre. En el operativo intervienen la Policía de San Juan, el Ministerio Público Fiscal y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público. La medida pone en marcha un circuito institucional de difusión y rastreo que, en estos casos, busca acelerar la recepción de datos útiles y su derivación a las áreas competentes.

Yuliana Lucia Molina, de 16 años y nacionalidad argentina, mide 1,60 metros, es de contextura física robusta, tez blanca y ojos marrones. Según la información oficial, tiene cara redonda, nariz cóncava, boca chica con labios medianos, cabello corto ondulado castaño oscuro, un piercing en el rostro y una cicatriz en la mano derecha. Al momento de su desaparición vestía pantalón de buzo largo negro de tipo deportivo, zapatillas marca DC blancas y negras y un buzo blanco con detalles y dibujos amarillos.

Leonela Lujan Molina, de 15 años y también argentina, mide 1,50 metros y es de contextura física pequeña, con tez blanca y ojos marrones. La descripción oficial la ubica con cara ovalada, nariz cóncava, boca chica con labios delgados y cabello largo y lacio castaño oscuro. Al momento de ser vista por última vez vestía pantalón de buzo largo negro y zapatillas marca Topper blancas con rosado.

Difusión y denuncia Desde el Gobierno de San Juan solicitaron la máxima difusión de la búsqueda y la colaboración de la comunidad. Ante cualquier dato o información certera que permita dar con la localización de las adolescentes, se pidió realizar la denuncia de forma anónima al 911. El llamado oficial concentra la vía de contacto en la central de emergencias, mientras continúan las tareas de búsqueda articuladas entre las áreas de seguridad y justicia.

Por el momento, la información difundida por la provincia no consignó otros datos sobre el lugar donde fueron vistas por última vez ni sobre eventuales avances en la investigación administrativa y policial. La variable a seguir es si aparecen aportes concretos que permitan reconstruir sus movimientos posteriores al 19 de octubre y orientar nuevas medidas de búsqueda.