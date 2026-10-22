El Gobierno de San Juan activó un esquema de bloqueo remoto y derivación judicial para frenar la comercialización de computadoras entregadas a estudiantes y docentes en el marco del programa Maestro de América, Cultivando el futuro. La ministra de Educación, Silvia Fuentes, sostuvo que la venta de esos equipos constituye un delito para quien los ofrece y para quien los compra. La medida apunta a resguardar dispositivos públicos destinados al uso escolar y a sostener el objetivo de igualar oportunidades educativas.

Denuncias y seguimiento El Ministerio de Educación informó que las actuaciones se remiten a la Justicia cuando se detectan publicaciones en redes sociales o plataformas de compraventa. Según explicó Fuentes, las alertas surgen por avisos de docentes, directivos y familias que detectan ofrecimientos en internet o la ausencia de las computadoras en las aulas. Cada equipo tiene una ficha individual con número de serie, nombre, documento y teléfono del adulto tutor que firmó el acta de compromiso al retirarlo. La ministra señaló que la cartera puso a disposición de la Justicia toda la información reunida por las escuelas y por otros padres.

Bloqueo remoto Para impedir que los equipos pierdan utilidad una vez desviados al mercado ilegal, la provincia aplica un protocolo tecnológico junto con la Secretaría de Transformación Digital y Modernización del Estado. Cuando la denuncia o irregularidad queda confirmada, los especialistas ejecutan el bloqueo a distancia. Además, los dispositivos incorporan filtros pedagógicos que restringen la navegación a contenidos vinculados con la enseñanza y cuentan con marcas de seguridad que permiten detectar intentos de alteración. En diálogo con Radio Sarmiento, Fuentes afirmó: “Esa computadora inmediatamente nosotros detectamos cuál es y se bloquea”.

Sin reposición El Gobierno provincial fijó que no repondrá el equipamiento a tutores o familias que hayan comercializado las computadoras. A la vez, los docentes deben realizar verificaciones cotidianas para constatar el uso pedagógico de los dispositivos. En caso de fallas técnicas, la provincia mantiene asistencia presencial en el Centro Cívico y a través de los operativos de San Juan Cerca. Sobre ese criterio, la ministra sostuvo: “No vamos a reponer un dispositivo de una persona que ha vendido la computadora”.

Alcance del programa La política pública fue desarrollada junto al Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda y la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). Según los datos oficiales informados por el Ministerio de Educación, entre 2025 y 2026 se entregaron 25.000 netbooks a estudiantes y 5.000 notebooks a docentes, con una distribución reciente de 3.000 equipos para educadores en el Estadio Aldo Cantoni y un alcance de más de 15.000 alumnos de primaria y secundaria en toda la provincia. El plan prevé la compra de 50.000 computadoras adicionales para cubrir quinto y sexto grado de primaria y todos los años del secundario.

El programa se complementa con el Ecosistema Digital Unificado de Gestión Educativa (EDUGE) y el Plan de Alfabetización Provincial Comprendo y Aprendo. En ese marco, el Gobierno provincial vinculó la entrega de equipos con la alfabetización digital y la transformación del Estado. La variable a seguir es la respuesta judicial a los casos ya informados y la continuidad del control sobre la circulación de los dispositivos en las escuelas.