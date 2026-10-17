Un vecino de Santa Lucía sufrió un robo en su vivienda de la Villa 12 de Octubre, en Alto de Sierra, mientras había pasado la noche fuera por un cumpleaños familiar. Al volver este viernes por la mañana, encontró la casa con el ingreso violentado y constató la sustracción de múltiples bienes. El caso expone un episodio de inseguridad domiciliaria en una zona residencial del departamento.

La víctima fue identificada como Julio Núñez, quien vive sobre calle San Luis. De acuerdo con lo informado por Diario Móvil, el hombre salió el jueves por la tarde para asistir al cumpleaños de su sobrino y se quedó a dormir en la casa de su hermana. Cuando regresó cerca de las 7 de este viernes, advirtió que habían forzado la puerta de ingreso y roto candados para entrar.

Los elementos sustraídos incluyeron una heladera, una cocina, un televisor, un lavarropas, una cama, una mesa, tres sillas y un teléfono celular. Además, los autores del hecho retiraron dos puertas de madera que estaban instaladas dentro de la vivienda, una del dormitorio y otra del baño. La magnitud de lo robado indica que los intrusos permanecieron el tiempo suficiente para desarmar y cargar distintos objetos de uso cotidiano.

Hasta el momento, no se informó sobre personas detenidas ni sobre medidas adoptadas para identificar a los responsables. Tampoco se difundieron precisiones acerca de la intervención policial o judicial posterior al hallazgo. Por ahora, el dato relevante es que el inmueble quedó desvalijado durante una ausencia breve vinculada a un compromiso familiar.

El episodio se produjo en una zona urbana de Santa Lucía y se suma a otros hechos contra la propiedad que afectan a viviendas particulares. La investigación deberá establecer cómo se produjo el ingreso, si hubo vigilancia previa sobre la casa y qué vías de escape utilizaron los autores. Mientras tanto, no se comunicaron novedades oficiales sobre recupero de bienes ni sobre avances en la causa.