Un hombre fue detenido en Capital luego de sustraer una bicicleta frente a un comercio. La UFI Flagrancia lo imputó por tentativa de hurto agravado.

Un hombre fue detenido en Capital luego de sustraer una bicicleta frente a un comercio y ser perseguido durante seis cuadras hasta su reducción. El procedimiento quedó bajo la órbita de la UFI Flagrancia, que lo imputó por tentativa de hurto agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública.

El hecho ocurrió a las 15:18 del miércoles sobre calle Fermín Rodríguez, entre Rivadavia y Avenida Ignacio de la Roza. La víctima es un joven de 20 años que había dejado su bicicleta marca Overtech, rodado 29 y color bordó, en el ingreso del local "Mesa Dulce".

De acuerdo con fuentes policiales citadas por Telesol Diario, Fernando Emanuel González, de 30 años y con domicilio en el Barrio Talacasto de Chimbas, se acercó al lugar, tomó el rodado y se retiró hacia el norte sin ejercer fuerza sobre el vehículo. La maniobra fue advertida por una empleada del comercio, que dio aviso inmediato al joven.

Persecución y detención

El dueño de la bicicleta y su hermano salieron detrás del sospechoso y lo siguieron por distintas calles de la zona. Según el recorrido informado, González tomó por Rodríguez, giró por Rivadavia, bajó por calle Juez Ramón Díaz, continuó por Avenida Ignacio de la Roza y luego siguió hacia el sur por Segundino Navarro. La persecución concluyó en la intersección de Segundino Navarro y General Paz, donde el hermano de la víctima lo interceptó, lo redujo sobre la vereda y pidió auxilio policial.

Minutos después, efectivos del Comando Urbano llegaron al lugar y concretaron la detención. Por directivas del ayudante fiscal David Peña, de la UFI Flagrancia, González fue trasladado a los calabozos de la Comisaría 4ta e ingresó al Legajo N° 36/26. La calificación provisoria informada por la Policía es tentativa de hurto agravado por ser un vehículo dejado en la vía pública.