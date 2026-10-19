Ocurrió este domingo por la noche en Concepción. El ataque quedó registrado en video y no hubo información oficial sobre detenidos.

Un trabajador de Uber Moto fue víctima de un robo durante la noche de este domingo en el barrio Dorrego, en Concepción, Capital. Según la información disponible, el hecho ocurrió mientras trasladaba a un joven hacia el interior del barrio. El episodio volvió a poner bajo atención una zona donde vecinos manifiestan preocupación por reiterados hechos delictivos.

De acuerdo con lo conocido hasta el momento, el motociclista habría sido sorprendido por un sujeto que, de un tirón, le arrebató el teléfono celular. La secuencia se produjo en el marco de un viaje de reparto o traslado por aplicación, un formato de trabajo que expone a los conductores a circular sin acompañamiento institucional directo. La víctima habría intentado resistirse, pero el autor logró quedarse con el dispositivo y escapar del lugar.

Registro en video

El episodio quedó filmado por otra persona que se encontraba en el lugar. Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y generaron repercusiones entre usuarios, aunque ese material no reemplaza la intervención policial ni la eventual identificación de los involucrados. Hasta el momento, no se informó oficialmente si hubo personas identificadas o detenidas por el robo.

Sin datos oficiales

No trascendieron mayores precisiones sobre las circunstancias previas ni sobre el recorrido que había realizado el motociclista antes del asalto. Tampoco se informó si la denuncia fue radicada en sede policial o judicial, ni si el hecho quedó bajo investigación de alguna dependencia específica. En ese marco, la principal variable pendiente es la confirmación oficial de la autoría y de eventuales medidas posteriores.

El caso se suma a otros episodios de inseguridad reportados por vecinos de la zona, aunque en esta instancia no hay un parte oficial que detalle frecuencia, modalidad o vinculación con hechos anteriores. La información disponible se limita al registro audiovisual y a los testimonios mencionados en torno al barrio. La evolución del expediente o de la denuncia será el dato a seguir para establecer si hubo avances en la identificación del autor.