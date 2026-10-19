Una familia vio por cámaras el ingreso a su vivienda mientras estaba en Mendoza por el Día de la Madre. La Policía recuperó parte de lo sustraído y la causa sigue en trámite.

Una familia del departamento Rawson, en el límite con Pocito, debió regresar de urgencia desde Mendoza al advertir por las cámaras de seguridad que dos personas ingresaban a su vivienda. El robo ocurrió en la tarde del domingo 18 de octubre, cuando la casa estaba vacía.

Según el relato incorporado a la causa, los intrusos treparon la medianera a plena luz del día y recorrieron distintos ambientes del inmueble. Se llevaron computadoras, herramientas de trabajo, elementos personales y dinero en efectivo, y se retiraron saltando nuevamente el cerco perimetral. El episodio quedó registrado en las cámaras instaladas en la propiedad.