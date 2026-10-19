Una familia del departamento Rawson, en el límite con Pocito, debió regresar de urgencia desde Mendoza al advertir por las cámaras de seguridad que dos personas ingresaban a su vivienda. El robo ocurrió en la tarde del domingo 18 de octubre, cuando la casa estaba vacía.
Según el relato incorporado a la causa, los intrusos treparon la medianera a plena luz del día y recorrieron distintos ambientes del inmueble. Se llevaron computadoras, herramientas de trabajo, elementos personales y dinero en efectivo, y se retiraron saltando nuevamente el cerco perimetral. El episodio quedó registrado en las cámaras instaladas en la propiedad.