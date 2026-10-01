Dos delincuentes en bicicleta robaron durante la madrugada del 4:18 un comercio de Villa Aberastain, en Pocito, y se llevaron dinero en efectivo, una balanza comercial y mercadería del local La Noe. El hecho ocurrió sobre calle Doctor Guillermo Rawson, entre Aberastain y Uriburu, y volvió a exponer la vulnerabilidad de la zona comercial durante la noche. Según el relato difundido por Telesol Diario, los autores actuaron con herramientas para forzar los accesos y escaparon antes de la llegada de la policía. El caso importa porque se trata del segundo ataque que sufren los propietarios en lo que va del año.

Daño material y fuga

De acuerdo con el material original, los ladrones forzaron y destruyeron tres candados del cierre perimetral y reventaron una puerta de vidrio para ingresar al salón de ventas. Una vez adentro, sustrajeron el cambio de la caja, una balanza y distintos artículos de electrónica. Una transeúnte advirtió la maniobra desde la distancia, vio a los sospechosos escapar en bicicleta y dio aviso al 911. Cuando llegaron las patrullas de la Comisaría 7ma, encontraron el desorden, los candados rotos y el vidrio sobre la vereda.





Antecedentes del caso

Los dueños del local señalaron que no se trata de un episodio aislado. En enero, delincuentes ya habían ingresado al mismo negocio y se llevaron una computadora portátil nueva, una balanza y mercadería, según el relato del damnificado reproducido por Telesol Diario. Además, en mayo, también habrían irrumpido en la vivienda de la abuela del comerciante, ubicada frente al local. Ese antecedente refuerza la percepción de reiteración del delito en el mismo radio comercial y residencial.

Reclamo de medidas

Ante la seguidilla de hechos, comerciantes de Villa Aberastain reclamaron a las autoridades policiales y al municipio mayor patrullaje preventivo, controles nocturnos y monitoreo mediante cámaras del 911. El planteo apunta a reducir la exposición de los negocios ubicados en la zona céntrica de Pocito, donde el movimiento baja durante la madrugada y facilita este tipo de intrusiones. El material difundido no informó, hasta el momento, sobre detenidos ni sobre el avance de una investigación judicial. La variable a seguir es si se refuerza la vigilancia en el sector y si se identifican a los autores del robo.