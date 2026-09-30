El hecho ocurrió en la Escuela Primaria Gabriela Mistral, durante la madrugada de este martes. La denuncia quedó en la UFI Delitos contra la Propiedad.

Un kiosco de la Escuela Primaria Gabriela Mistral, en Rawson, fue robado durante la madrugada de este martes, con una sustracción estimada en aproximadamente $1.000.000 en mercadería y un horno eléctrico. El hecho quedó bajo investigación de la UFI Delitos contra la Propiedad, a partir de la denuncia radicada en la Comisaría 6ta de Villa Krause.

Según el relato incorporado a la causa, los autores habrían ingresado al predio tras escalar el cierre perimetral y luego forzaron y rompieron los candados del kiosco para acceder al interior. La maniobra permitió sustraer paquetes de galletas, golosinas y bebidas, además de un horno eléctrico. El dato económico relevante es el valor atribuido por el propietario a la mercadería faltante, que fue informado ante la Policía.

El damnificado es Fernández, concesionario del kiosco que funciona dentro del establecimiento educativo ubicado sobre calle Tierra del Fuego, en el barrio Obrero. El hecho fue advertido alrededor de las 9:23, cuando llegó al lugar y comprobó que el negocio había sido violentado. Esa constatación marcó el inicio de las actuaciones policiales y judiciales.

Investigación en curso La pesquisa quedó a cargo de la Brigada de Investigaciones Sur, bajo directivas de la fiscalía especializada en delitos contra la propiedad. Por el momento, el material disponible no consigna detenidos ni recupero de los elementos sustraídos. La evolución del caso dependerá del análisis de rastros, testimonios y eventuales registros de la zona.

Antecedente inmediato El caso vuelve a poner en foco la vulnerabilidad de los espacios de venta instalados dentro de escuelas, donde los daños materiales pueden afectar tanto al concesionario como al normal funcionamiento del establecimiento. En este expediente, el próximo paso procesal es el avance de la investigación para determinar cómo se produjo el ingreso y si hubo participación de más de una persona.