Ingresaron sin forzar la puerta, redujeron al conductor y a su familia y escaparon con mochilas. El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía de Saavedra-Núñez.

El conductor radial Bobby Flores fue asaltado en su vivienda del barrio porteño de Saavedra, donde un grupo de delincuentes ingresó sin forzar la puerta y redujo al periodista, a su esposa y a sus dos hijos. El hecho ocurrió con los ocupantes dentro de la casa y terminó con la intervención del SAME, que asistió a los cuatro sin necesidad de traslado. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Saavedra-Núñez, que busca establecer cómo se produjo el ingreso y quiénes participaron.

Según informó la Policía de la Ciudad, los asaltantes llevaban capuchas, ropa oscura y guantes. Una vez adentro, maniataron a los integrantes de la familia en sus habitaciones y permanecieron algunos minutos en el domicilio. Luego escaparon con mochilas y fue el propio Flores quien llamó al 911 para dar aviso a las autoridades.

Asistencia médica Minutos después del robo, personal del SAME llegó a la vivienda para atender a los cuatro integrantes de la familia. Flores presentó un cuadro hipertensivo y un traumatismo en la mandíbula, mientras que su esposa, de 55 años, recibió atención clínica. Los hijos, de 16 y 21 años, sufrieron traumatismos y edemas en las manos como consecuencia de haber sido maniatados.

Investigación Tras la denuncia, efectivos de la Policía de la Ciudad comenzaron a relevar cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona. El objetivo es reconstruir el ingreso de los delincuentes y el recorrido de la fuga, además de identificar a los autores. Por ahora no se informaron detenciones ni el detalle de los objetos sustraídos.

Antecedente No es la primera vez que Flores atraviesa un episodio de este tipo en su casa de Saavedra. El 8 de agosto de 2014, entre ocho y diez delincuentes armados con cuchillos ingresaron a la vivienda durante la madrugada, cuando el conductor no estaba en el lugar. En esa ocasión, se llevaron dinero, una computadora con una colección musical reunida durante 15 años, una consola PlayStation, ropa y otros objetos de valor.

En aquel episodio, los asaltantes cargaron las pertenencias en el auto de la esposa de Flores y escaparon. El conductor contó entonces que estaba cenando a unas cuatro cuadras, en el restaurante de su cuñado, mientras su familia permanecía en la casa. El avance de la investigación actual dependerá del análisis de cámaras y de otros elementos de prueba reunidos por la fiscalía.