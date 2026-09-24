Dos hombres asaltaron un comercio de Rawson durante la madrugada y agredieron al empleado. El caso quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Un maxikiosco de Villa Krause, en Rawson, fue asaltado durante la madrugada del miércoles y los autores se llevaron $60.000 de la caja registradora. El hecho ocurrió pasadas las 1.30 en el local Génesis 24 Horas, ubicado sobre avenida Boulevard Sarmiento y calle Elizondo. La secuencia dejó a un empleado de 19 años con lesiones leves, aunque no requirió traslado hospitalario.

Según el relato del joven ante la Policía, los dos hombres ingresaron al comercio como si fueran clientes. Al momento de pagar, lo golpearon en un brazo con una botella de cerveza y luego tomaron el dinero que había en la caja. Ese mecanismo encuadra en un robo cometido mediante intimidación y agresión física, aunque por ahora la investigación debe establecer la identidad de los autores y su recorrido posterior.

Tras el asalto, el empleado informó lo ocurrido al propietario del comercio, quien llamó al 911. Personal médico acudió al lugar y asistió al joven, sin que fuera necesario derivarlo a un hospital. En el procedimiento intervinieron efectivos de la Comisaría 6ta, que tomaron las primeras medidas en el sitio del hecho.

Investigación judicial El caso quedó a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad, que deberá reunir elementos para avanzar con la pesquisa. En esta etapa, el expediente se concentra en la reconstrucción de la secuencia, la identificación de los autores y la eventual existencia de registros o testigos que permitan precisar el movimiento de los sospechosos.

La intervención fiscal será clave para determinar si hubo planificación previa, si los atacantes actuaron con apoyo externo y si existen datos útiles para recuperar el dinero sustraído. Por el momento, el dato confirmado es el robo de $60.000 y la agresión al empleado, mientras la causa sigue abierta bajo la órbita de la unidad especializada.