El hecho ocurrió en el E.N.I. N° 34 Magdalena Güemes, donde ingresaron tras violentar una ventana. La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad.

El E.N.I. N° 34 Magdalena Güemes, de Rawson, fue blanco de un robo durante el fin de semana, en un hecho ocurrido a metros de la Subcomisaría Buenaventura Luna. Del establecimiento se llevaron 30 tablets que habían sido entregadas por el Gobierno para uso de los alumnos. El episodio volvió a exponer la vulnerabilidad de la custodia en edificios escolares sin sistemas propios de seguridad.

Los autores del hecho ingresaron al jardín, ubicado sobre calle Félix Aguilar, cerca de Neuquén, luego de violentar una ventana. El robo fue advertido el sábado, cuando una agente llegó alrededor de las 19 para cumplir un turno adicional destinado a custodiar la escuela. Al entrar al edificio encontró una ventana forzada y desorden en las oficinas.

Constatación del faltante

Más tarde, la directora del establecimiento, Adriana Lucero, se presentó en el lugar y verificó la falta de los dispositivos informáticos. Según fuentes policiales, la docente denunció que los ladrones utilizaron ese acceso para entrar al edificio. La información disponible indica que el establecimiento no contaría con alarmas ni cámaras de seguridad, motivo por el cual se contratan policías adicionales para su custodia.

Tras la denuncia radicada en la Subcomisaría Buenaventura Luna, efectivos de la Brigada de Investigaciones Sur comenzaron las tareas para esclarecer el robo. La causa quedó bajo las directivas del fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad. Hasta el momento no se informaron detenidos ni recupero de los equipos sustraídos.

Investigación en curso

El avance de la pesquisa dependerá del análisis de la escena y de las medidas que disponga la fiscalía. El dato central para seguir el caso es la localización del robo: una escuela ubicada en la misma cuadra que una dependencia policial, con bienes tecnológicos destinados a uso educativo entre los elementos sustraídos.