Un hombre denunció un robo en su vivienda del barrio CESAP, durante la siesta del domingo. La UFI Delitos contra la Propiedad investiga el ingreso y la sustracción.

Un hombre de apellido Campillay denunció que delincuentes le sustrajeron una mochila con 3.000 dólares y 1.000.000 de pesos de su vivienda del barrio CESAP, en Rivadavia. El hecho ocurrió durante la siesta del domingo y dejó abierta la investigación sobre cómo se produjo el ingreso al domicilio.

Según el relato que la víctima hizo a los uniformados, se encontraba en su casa cuando decidió acostarse a dormir. Al despertar, advirtió que la puerta principal estaba abierta y constató el faltante de la mochila con el dinero en efectivo. La denuncia fue radicada en la Comisaría 13ra., que intervino en la primera etapa del caso.

La causa quedó a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad, que trabaja para determinar en qué momento se produjo la sustracción y por qué vía ingresaron a la vivienda. También busca establecer si hubo participación de otras personas en el hecho, de acuerdo con la información oficial disponible.

Por el momento, la investigación se concentra en reconstruir la mecánica del robo y en identificar a los responsables. La resolución del caso dependerá de las medidas que disponga la fiscalía y de los elementos que puedan incorporarse en las próximas actuaciones.