Un joven de 24 años fue reducido el domingo por un sereno tras ingresar sin permiso al Barrio Valle del Parral, en Rivadavia, y llevar entre sus prendas 35 envoltorios con una sustancia que luego dio positivo para cocaína. El episodio derivó en la intervención del Comando Radioeléctrico Oeste, de la Dirección de Drogas Ilegales y de la Justicia Federal. Según la información policial, el caso quedó además vinculado a actuaciones contravencionales por el ingreso al predio.

De acuerdo con fuentes policiales citadas por Telesol Diario, el hecho ocurrió durante la noche del domingo, cuando un llamado de urgencia alertó sobre una situación de forcejeo dentro del barrio privado. Al arribar, los uniformados encontraron a dos hombres peleando en el suelo dentro del predio, por lo que debieron trepar y saltar el cierre perimetral para intervenir. En ese contexto fue reducido el intruso, identificado luego como Axel Aguilera, domiciliado en el Lote Hogar N° 32 de Rawson.

Intervención policial

El guardia de seguridad, un hombre de 37 años de apellido Quintana, indicó que vio el momento en que Aguilera saltó el portón de acceso al barrio. Siempre según la versión policial, al ser encarado el sospechoso habría agredido al trabajador, lo que derivó en un enfrentamiento físico sobre el asfalto. Durante la lucha, se le habrían caído de entre las prendas los 35 envoltorios de nylon con una sustancia en polvo compacto. Ante ese hallazgo, se pidió la presencia de personal especializado para realizar las pruebas de campo.

Resultado de los peritajes

Las pruebas practicadas por la Dirección de Drogas Ilegales arrojaron resultado positivo para cocaína, según las fuentes consultadas. A partir de esa constatación, se informó a la Justicia Federal, donde intervino la fiscal Gabriela Ventimiglia. La funcionaria ordenó el secuestro definitivo de la droga, la notificación formal del sospechoso y su posterior liberación bajo expediente, de acuerdo con lo consignado por la información policial.

Marco legal

En paralelo, el fuero provincial resolvió no iniciar causa por Flagrancia, el procedimiento previsto para delitos cometidos en forma inmediata y con prueba directa, y dispuso labrar actuaciones contravencionales. Aguilera quedó formalmente vinculado al expediente contravencional N° 545/26 por ingresar sin permiso al barrio privado, en los términos del artículo 194 inciso C del Código de Faltas, con intervención del Primer Juzgado de Faltas. El dato relevante para el seguimiento del caso es que la investigación federal quedó circunscripta al secuestro de la cocaína, mientras que el ingreso al predio se tramita por vía contravencional.