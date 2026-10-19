El hombre sufrió un accidente en el pasaje Anita, a 1,5 kilómetros al oeste de la Ruta 60. Bomberos intervinieron tras la asistencia inicial de un policía.

Un hombre que practicaba mountain bike sufrió una caída en un circuito ubicado en el pasaje Anita, en Ullum, y debió ser rescatado por bomberos en una zona de montaña situada a aproximadamente 1,5 kilómetros al oeste de la Ruta 60.

El episodio fue reportado por un efectivo policial que se encontraba en el lugar y asistió al ciclista mientras aguardaba la llegada del personal de rescate. La intervención se produjo en un sector de difícil acceso, lo que obligó a activar un operativo para asistir al hombre en el mismo punto del accidente.

Minutos después, los bomberos arribaron al sector para intervenir y asistir al ciclista, cuya caída había motivado el despliegue. Según la información preliminar, en un primer momento no habría indicios de una fractura, aunque sí sufrió una severa lesión en esa extremidad.

Sin embargo, no trascendieron detalles sobre su estado de salud ni sobre la necesidad de trasladarlo a un centro médico. Tampoco se informaron las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente, por lo que el origen de la caída no fue precisado.

Por el momento, la información disponible se limita a la asistencia brindada en el lugar y a la intervención de bomberos en la zona de montaña. No se comunicaron nuevos datos oficiales sobre la evolución del hombre ni sobre eventuales derivaciones sanitarias.