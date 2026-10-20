El accidente ocurrió el sábado en un sector de difícil acceso. El traslado demandó sogas, una camilla y trabajo conjunto de policías, bomberos y colaboradores.

Un operativo de rescate se desplegó el pasado sábado en la zona montañosa del Dique de Ullum, luego de que un ciclista sufriera un accidente y quedara herido en un sector de difícil acceso. La intervención se concentró en evacuarlo por una ladera con pendiente pronunciada, donde no era posible ingresar con vehículos. El hecho obligó a una maniobra a pie, con apoyo de equipos especializados y personas que colaboraron en el lugar.

Las condiciones del terreno determinaron la modalidad del procedimiento. Para descender por la pendiente, los rescatistas utilizaron sogas y una camilla, herramientas que permitieron mover al deportista hasta un punto más seguro. La complejidad del acceso hizo que cada tramo del traslado demandara especial cuidado para evitar mayores riesgos durante la evacuación.

Intervención coordinada

En el operativo participaron efectivos policiales, personal de Bomberos y particulares que se sumaron a las tareas de rescate. La irregularidad del suelo y la imposibilidad de acercar vehículos al sitio obligaron a realizar el traslado a pie, en una secuencia de maniobras que se extendió hasta sacar al herido del sector montañoso. Según informó el grupo MTB San Juan Ciclismo de Montaña, el deportista sufrió lesiones de consideración.

La misma entidad señaló que la integridad del ciclista no habría quedado comprometida de manera crítica. Después del rescate, difundió imágenes del procedimiento y destacó el trabajo de los rescatistas en la ladera del dique. También expresó su agradecimiento a los efectivos policiales, a Bomberos y a las personas que colaboraron con la evacuación.

El episodio vuelve a exponer las dificultades operativas que presentan los sectores montañosos del Dique de Ullum para la atención de emergencias. En este caso, la respuesta dependió de la coordinación entre fuerzas de seguridad, bomberos y apoyo civil, con un traslado que debió hacerse sin asistencia vehicular. No se informaron otros detalles sobre la evolución médica del ciclista ni sobre el punto exacto del accidente.