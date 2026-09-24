El joven de 16 años pidió ayuda al 911 y fue hallado por la policía y Bomberos. Luego fue entregado a su madre en buen estado de salud.

Un adolescente de 16 años fue rescatado en la noche del martes tras extraviarse en la zona del Dique de Ullum, en jurisdicción de la Comisaría 30ma. El joven había pedido auxilio mediante una llamada al 911, según el parte policial. El operativo permitió ubicarlo y ponerlo a resguardo sin que se informaran lesiones.

El hecho ocurrió a las 21:36, cuando el sistema de emergencias recibió el aviso sobre un menor perdido cerca del río. Ese dato activó la intervención policial en un sector de difícil acceso y con circulación reducida durante la noche. La situación requirió la participación de personal de Bomberos para completar el rescate.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron al adolescente al costado del río, utilizando la luz de su teléfono celular para hacerse visible. Esa referencia permitió localizarlo en medio de la oscuridad y concretar la asistencia. Luego, el personal de Bomberos lo trasladó a una zona segura para su resguardo.

Más tarde, el joven fue entregado a su madre, de 45 años, y quedó en buen estado de salud, de acuerdo con la información oficial difundida sobre el episodio. No se informaron otras derivaciones judiciales ni intervenciones médicas. El caso quedó cerrado con la restitución del menor a su grupo familiar.