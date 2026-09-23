La Policía la encontró sola dentro de un Volkswagen Gol durante la madrugada del domingo. El padre fue localizado en un boliche y el caso quedó bajo intervención oficial.

Una niña de 7 años fue rescatada durante la madrugada del domingo en Río Gallegos, Santa Cruz, tras permanecer unas tres horas encerrada dentro de un Volkswagen Gol mientras su padre estaba en un boliche. La intervención policial se inició después de que un playero advirtiera que el vehículo obstruía el ingreso a una estación de servicio en la zona de Entre Ríos y Zapiola. El caso quedó bajo la órbita de los organismos de protección de la niñez.

Según la información difundida por La Opinión Austral y citada por la Agencia Noticias Argentinas, el hombre había ido a buscar a la niña a la casa de su madre y luego la dejó dentro del auto. Antes de retirarse, le habría dicho que no llamara a su madre y que volvería en una hora, pero el regreso no se produjo en ese plazo. La menor, siempre según esa versión, envió mensajes para pedirle que volviera y no obtuvo respuesta.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, lograron abrir el vehículo y encontraron a la niña vestida con su pijama. De acuerdo con el reporte, llevaba alrededor de tres horas sola dentro del auto. Tras el rescate intervino personal de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, mientras la Policía inició la búsqueda del padre.

Intervención policial El hombre fue localizado en un boliche sobre Zapiola al 500, donde le informaron lo ocurrido y le realizaron un test de alcoholemia. También se secuestró el Volkswagen Gol. Hasta el momento, no se difundieron precisiones oficiales sobre el resultado del control ni sobre eventuales medidas judiciales derivadas del episodio.

Antecedente previo El caso quedó además vinculado con otro episodio informado poco más de un mes antes, cuando el hermano mayor de la niña habría permanecido varias horas encerrado en la vivienda de su padre y logró salir por una ventana. Ese antecedente será relevante para las definiciones que adopten los organismos de protección, que deberán establecer las medidas necesarias para resguardar a la menor.