Un conductor de Didi fue asaltado en el barrio Teresa de Calcuta y le sustrajeron su motocicleta. La Policía la encontró minutos después abandonada en una cuneta.

Un conductor de Didi fue asaltado en el interior del Barrio Teresa de Calcuta, en Pocito, y sufrió el robo de su motocicleta tras ser golpeado por sujetos de filiación desconocida. La víctima relató que le sustrajeron una Motomel Blitz Tuning azul. El episodio ocurrió en un contexto de intervención policial inmediata en la zona.

Según el testimonio de la víctima, el ataque se produjo cuando fue abordado por personas que no pudo identificar. Después de la agresión, los autores se llevaron el rodado y se retiraron del lugar. El dato central del caso es que el vehículo fue recuperado a los pocos minutos, lo que evitó que el robo se consolidara con la pérdida definitiva del bien.

Búsqueda en la zona Los efectivos policiales iniciaron un rastrillaje por las inmediaciones apenas recibieron la denuncia o el aviso del hecho. En esa recorrida, hallaron la moto abandonada en la vía pública, dentro de una cuneta de la manzana "J" del barrio. No se informó la detención de sospechosos ni la identificación de los autores.

La recuperación del rodado permitió restituir el bien sustraído, aunque el hecho dejó pendiente la localización de quienes participaron del asalto. En este tipo de casos, la investigación suele concentrarse en la reconstrucción del recorrido de fuga y en el relevamiento de testigos o registros de la zona. El dato operativo relevante es que la moto fue encontrada en el mismo barrio donde ocurrió el robo.