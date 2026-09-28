La Brigada de Investigaciones Norte interceptó el rodado en avenida Benavidez y Necochea. La medida estaba vigente por una causa de hurto calificado en Mendoza.

Una motocicleta con pedido de secuestro vigente desde 2023 fue recuperada este lunes en Chimbas, durante un procedimiento de la Brigada de Investigaciones Norte, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5.

El operativo se desarrolló en avenida Benavidez y calle Necochea, donde los investigadores interceptaron una Honda Wave 110cc de color rojo que circulaba por la zona. El rodado era conducido por una mujer, según el parte oficial. Al verificar sus datos, los efectivos constataron que sobre la moto pesaba un requerimiento de secuestro vinculado a una causa por hurto calificado.

La medida había sido solicitada por la Fiscalía de la provincia de Mendoza, donde se originó la investigación. En términos procesales, el secuestro implica la retención material del bien para su resguardo y para su eventual incorporación a la causa judicial correspondiente.

Tras la constatación, los policías procedieron al secuestro del rodado y lo trasladaron a la sede de la Brigada Norte, donde quedó a disposición de las autoridades para continuar con las actuaciones legales.

El caso quedó ligado a una pesquisa iniciada en Mendoza y ahora deberá seguir su curso administrativo y judicial en la dependencia interviniente, mientras se define la situación del vehículo recuperado.