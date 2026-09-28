La Policía detuvo a un hombre de 25 años en Chimbas y secuestró el iPhone 12 Pro sustraído. La causa quedó en la UFI Flagrancia.

Un hombre de 25 años, identificado como Reinoso Cortez, fue detenido en Chimbas luego de ser señalado por el robo del celular de una adolescente en inmediaciones de calles Chaco y Aberastain, en la Villa Ramos. El procedimiento permitió recuperar el teléfono denunciado como sustraído y dejar la causa en la UFI Flagrancia.

Según consignaron fuentes policiales, personal del Comando Radioeléctrico Norte intervino tras un llamado de emergencia. En el lugar entrevistaron a un hombre que informó que a su hija le habían robado un iPhone 12 Pro, con funda transparente. Ese dato permitió orientar la búsqueda inmediata en la zona donde había ocurrido el hecho.

El denunciante indicó que minutos antes había visto al autor corriendo por calle Aberastain, al oeste de Chaco, y que lo reconoció porque había estado en compañía de su hija y otra menor. Transeúntes también aportaron referencias sobre el sospechoso y señalaron que habría ingresado a un domicilio cercano. Ese aporte fue clave para acotar el operativo en un radio preciso del barrio.

Detención y secuestro En el domicilio señalado, una persona mayor de edad de apellido Luna autorizó el ingreso del personal policial. Allí encontraron al sospechoso oculto en una habitación ubicada al fondo de la vivienda. Al requisarlo, los efectivos hallaron entre sus pertenencias el celular sustraído, que fue secuestrado como evidencia.

La causa quedó caratulada como robo, bajo la órbita de la UFI Flagrancia. Con el teléfono recuperado y el detenido a disposición de la Justicia, ahora resta la definición procesal que corresponda en el marco de esa unidad fiscal.