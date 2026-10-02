El equipo fue sustraído del Centro de Salud Agustín Roselli, en La Puntilla. La Unidad Rural N°3 Los Médanos lo halló tras una investigación.

Un aire acondicionado fue sustraído del Centro de Salud Agustín Roselli, en La Puntilla, departamento Caucete, luego de que desconocidos ingresaran por un boquete en el techo. El hecho afectó a una dependencia sanitaria y derivó en una investigación de la Unidad Rural N°3 Los Médanos.

Según la denuncia, los autores violentaron la cubierta y abrieron un agujero para acceder al interior del edificio. Una vez adentro, se llevaron el equipo completo, un bien de uso necesario para el funcionamiento cotidiano de una salita de salud en una zona donde la prestación de servicios públicos resulta sensible para los vecinos.

Investigación y hallazgo

Tras la presentación de la denuncia, personal policial inició tareas para ubicar el artefacto y reconstruir las circunstancias del robo. Luego de distintas averiguaciones, los efectivos lograron recuperar el equipo, de acuerdo con la información oficial consignada en el caso.

El bien recuperado es un aire acondicionado tipo split frío-calor de 3000 frigorías, marca LG, compuesto por la unidad exterior, la unidad interior y su correspondiente control remoto. Esa precisión técnica permite identificar el objeto secuestrado y deja constancia de sus componentes para la continuidad de las actuaciones.

Actuaciones en curso

El artefacto quedó secuestrado y a disposición de las autoridades intervinientes, mientras continúan las actuaciones vinculadas al robo. No se informaron, en el material de origen, detenciones ni imputaciones, por lo que la investigación sigue abierta en el plano administrativo y penal que corresponda.

La resolución del caso quedó atada a las diligencias pendientes sobre el ingreso al centro de salud y la eventual identificación de los responsables. El dato relevante, por ahora, es que el equipo fue recuperado y quedó bajo resguardo oficial.