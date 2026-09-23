La Brigada de Investigaciones Este halló el rodado horas después del robo. La causa sigue en la UFI Delitos Contra la Propiedad.

Una moto Okinoi Street 150 cc, robada durante la madrugada de este martes en 25 de Mayo, fue recuperada tras un operativo de la Brigada de Investigaciones Este. El vehículo estaba oculto en un zanjón y quedó a disposición de la Justicia. La intervención se originó a partir de una denuncia por sustracción radicada en la Comisaría 10ma.

El hecho ocurrió entre las 00 y las 5:30, en calle 7 entre calles 20 y 21. Según el reporte policial, la motocicleta era de color negra con amarillo. La localización del rodado permitió avanzar en la reconstrucción del recorrido posterior al robo, aunque todavía no hay información oficial sobre quiénes lo sustrajeron ni sobre el destino que pensaban darle.

Investigación en curso

Tras recibir una nota de colaboración de la Comisaría 10ma, personal de la brigada inició tareas para esclarecer el hecho. La búsqueda concluyó cuando el vehículo fue encontrado sobre calle 8, a pocos metros de Enfermera Medina. El hallazgo en un zanjón sugiere una maniobra de ocultamiento, pero esa circunstancia deberá ser corroborada por la investigación penal en trámite.

Intervención judicial

La causa quedó bajo la órbita de la UFI Delitos Contra la Propiedad, que deberá establecer cómo llegó la motocicleta hasta ese lugar y si hubo participación de más de una persona. Por el momento, el rodado fue recuperado y la pesquisa continúa para identificar a los responsables. La evolución del expediente dependerá de las medidas que disponga la fiscalía en las próximas horas.