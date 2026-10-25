Gustavo Alfaro recuperó la libertad tras el rechazo judicial al pedido fiscal. Sigue imputado y sujeto al proceso por la causa iniciada en febrero .

El agente penitenciario recupero la libertad.

El juez de Garantías Gerardo Javier Fernández Caussi rechazó el pedido de la Fiscalía para extender la prisión preventiva de Gustavo Alfaro, agente del Servicio Penitenciario Provincial investigado por un presunto abuso sexual contra un interno del Penal de Chimbas. Con esa resolución, el funcionario recuperó la libertad después de haber estado detenido desde fines de agosto. La medida no implica el cierre de la causa ni un sobreseimiento.

La investigación se originó por un episodio denunciado en febrero, cuando el interno regresaba al establecimiento tras una salida transitoria. Según la acusación, durante una requisa el agente habría realizado una revisión que excedió el procedimiento habitual y le provocó lesiones al joven. Ese tramo del expediente fue el que motivó la formalización de la causa.

Calificación legal

La pesquisa fue formalizada por presunto abuso sexual agravado por la condición de funcionario público, vejaciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esa calificación ubica el caso en el fuero penal y habilita la continuidad de la investigación bajo control judicial. La decisión de Fernández Caussi se limitó a la situación procesal de la preventiva y no resolvió sobre la responsabilidad penal de Alfaro.

Situación procesal

Tras el rechazo al planteo fiscal, Alfaro continuará sometido al proceso judicial bajo las medidas de coerción dispuestas por la Justicia. En términos procesales, la libertad otorgada no equivale a una absolución ni a una desvinculación del expediente. La causa seguirá su curso con las medidas que correspondan según la evolución de la investigación.

El dato central para el seguimiento del expediente es que la resolución judicial dejó sin efecto la continuidad de la preventiva, pero mantuvo vigente la imputación. El caso permanece abierto y la definición de fondo dependerá de las próximas actuaciones en la investigación penal.