La Policía recuperó el rodado en inmediaciones de Las Vicentinas y Martín Fierro. La unidad había sido denunciada como sustraída el 14 de este mes.

Personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 recuperó una motocicleta de 110 cc que registraba pedido de secuestro por haber sido denunciada como sustraída en Rawson.

El procedimiento se concretó alrededor de las 00:00 de este miércoles en inmediaciones de las calles Las Vicentinas y Martín Fierro. Según el parte policial, los efectivos advirtieron la circulación de un motovehículo sin chapa patente y con los plásticos de la carrocería repintados, elementos que motivaron la intervención.

Al intentar entrevistar al conductor, éste adoptó una actitud evasiva y escapó. De acuerdo con la información oficial, recorrió aproximadamente 50 metros, abandonó la motocicleta y siguió la huida a pie por los fondos de los inmuebles de la zona. La secuencia derivó en la verificación de los códigos alfanuméricos de cuadro y motor mediante el sistema de consultas SIFCOP, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales.

Antecedente de la denuncia

La consulta permitió establecer que el rodado tenía pedido de secuestro vigente porque había sido denunciado como sustraído el 14 del corriente mes y año. El hecho original ocurrió en un domicilio del barrio Belgrano, también en Rawson, perteneciente a la familia Frías, donde la moto habría sido llevada durante la madrugada desde el fondo del inmueble.

Intervención judicial

Con intervención y directivas de la UFI Delitos contra la Propiedad, se dispuso el secuestro de la motocicleta y su posterior restitución a su legítima propietaria. El caso quedó sujeto a las actuaciones de rigor para determinar la responsabilidad penal de quien conducía el rodado al momento del procedimiento.