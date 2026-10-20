Un hombre de 47 años fue aprehendido en el barrio Valle Grande. La Policía lo vinculó con el robo de cables del medidor de una plaza.

Efectivos policiales detuvieron en Rawson a un hombre de 47 años, acusado de robo agravado por ser elemento de uso público, luego de que fuera señalado por cortar los cables del medidor de una plaza del barrio.

Según el parte, los agentes tomaron conocimiento de la maniobra y, al llegar al lugar, constataron la veracidad del hecho. Después realizaron recorridas por el interior del Barrio Valle Grande, donde interceptaron a un masculino con características similares a las aportadas en la comunicación inicial.

Al solicitarle que exhibiera el contenido de una mochila, los uniformados observaron varios interruptores de térmica. A partir de ese hallazgo, procedieron a su aprehensión y quedó vinculado a la investigación por el presunto daño y sustracción de componentes vinculados al servicio público.

El caso quedó encuadrado como robo agravado por ser elemento de uso público, una figura que contempla maniobras sobre bienes destinados a la prestación de un servicio o al uso comunitario. En este tipo de intervenciones, la determinación de responsabilidades depende de la actuación posterior de la autoridad judicial competente.

Por el momento, el dato confirmado es la aprehensión del sospechoso y el secuestro de los elementos que llevaba en la mochila. La causa seguirá su curso con la intervención judicial correspondiente para establecer su situación procesal.